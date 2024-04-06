مسلسل جودر الحلقة 12.. هل يخبر عبدالله الحطاب ياسر جلال بأمر الكنز؟

شهدت الحلقة 11 من مسلسل جودر، أحداثًا شيقة بعدما اجتمع الأخوة الأربعة بقيادة أحمد بدير، في قصر لهم بالمغرب، ليحددوا خطوات مساعدة «جودر» على فك لغز كنز الحكيم شمندر.

أحداث مسلسل جودر في الحلقة 11

كشف مسلسل جودر في الحلقة 11، أن البطل الذي يسجد دوره ياسر جلال، هو حامي الكنز من الشمعيين، ومفتاحه إذ ذهب أحدهم إلى «جودر» وأخبره بأن يتوجه لبحيرة قارون لممارسة الصيد؛ ليساعده ذلك على كسب أموال من تجارته لتعويض خسارته بعد حرق المحل الخاص به.

مسلسل جودر الحلقة 12

وعندما توجه أحد الأخوة إلى «جودر» في البحيرة طلب منه أن يقيده ويلقيه في البحيرة، ثمّ يأخذ الخيل خاصته ويتوجه للشيخ عبد الرحيم في سوق الخيل؛ ليبيعه له بـ100 دينار ذهب، ثمّ يعود لينام على البحيرة حتى اليوم التالي، موضحًا أنه إذا خرج من البحيرة سليما سيخبره بكل شيء، وفي اليوم التالي جاء أخ آخر من الأخوة الأربعة وطلب من «جودر» الطلب نفسه، ليتعجب الأخير من ذلك كثيرًا، لنرى ما سيحدث في مسلسل جودر الحلقة 12.

وعندما انتابت «جودر» الحيرة من طلبات الأخوة الغريبة، توجه على الفور للشيخ عبدالله الحطاب الذي كان يحميه منذ الصغر؛ لمعرفته بأنه حامي كنز الحكيم الشمندر ومفتاحه، حتى لا تستطيع قوى الشر السيطرة عليه والحصول على الكنز، الأمر الذي يجعل مالك هذا الكنز هو حاكم العالم بأكمله.

طالب «الحطاب» من «جودر» ضرورة التوجه لبحيرة قارون، لإتمام العهد الذي وعد به الأخوة، ليتعجب «جودر» من معرفته بما دار بينهم.