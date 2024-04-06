مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. هل يعود أدهم إلى ياسمين ويترك ندى؟

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل بقينا اتنين غيرة «أدهم»، الذي يمثل دوره شريف منير الشديدة على ياسمين التي تجسد دورها رانيا يوسف، عندما شعر أنها من الممكن أن تتزوج زين ابن خالتها، الذي كان يحبها ويرغب في الزواج منها، فبعد أن علم أنهما على موعد في أحد المطاعم، توجه إليها على الفور، لتحدث مشادة بينهما يظهر منها أنه يغير عليها، وتحديدًا بعد دخوله في علاقة مع امرأة أخرى تدعى «ندى» ترغب في الزواج منه، وينتظر الجمهور ما سيحدث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12؟

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12

لم يكتف «أدهم» بجداله الذي وصل إلى مشادة مع «ياسمين»؛ لتظهر غيرته عليها، ولكنه انفعل على «ندى» أيضًا عندما كانا سويًا بسبب مشاعر الغضب بداخله، وبمجرد سؤال ندى له عن هل ما زال يحب ياسمين زوجته أم لا، لم يستطع الرد عليها على الإطلاق، لتظهر مشاعر حبه لطليقته وعدم نسيانه لها على الإطلاق، لنستكمل الأحداث في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.

ريم تعتذر لوالدها

وفي مشهد آخر من مسلسل بقينا اتنين، تبين أنّ ريم ابنة أدهم وياسمين، ذهبت لوالدها إلى حيث يتواجد للاعتذار له، وحثه على لقاء «سيف» الذي يرغب في طلب يدها للزواج، بعد أن رفضت والدتها «ياسمين» ذلك خوفًا من تكرار تجربتها مع «أدهم».