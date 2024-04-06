مسلسل محارب الحلقة 27.. هل تثبت براءة البطل من التهم الموجهة له؟

أحداث شيقة شهدتها الحلقة 26 من مسلسل محارب، إذ حاول «محارب» الذي يمثل دوره الفنان حسن الرداد زيارة قبر أخيه إبراهيم الذي توفى منتحرًا، بعد اتهامه بقضية الشهادة الزور وقضية المخدرات، رغبة منه في أن يشعر أخيه بوجوده ليتحدث إليه في قبره، ولكن طلب منه أبناء عمومته جمال وراجح وصديقه دشاش أن يتأنى في ذلك حتى لا يتم إلقاء القبض عليه بسبب التهم الموجهة إليه، الأمر الذي جعله يحاول التخطيط لإثبات براءته من كافة التهم الموجهة إليه، لنرى ما سيحدث في مسلسل محارب الحلقة 27.

مسلسل محارب الحلقة 27.. هل يستطيع محارب إثبات براءته من التهم؟

كما شهدت الحلقة الماضية من مسلسل محارب الحلقة 27 تنازل إنجي زوجة محمود العزازي عن نصف ثروة زوجها للمحامي حسام الجيوشي، الذي يمثل دوره الفنان أحمد زاهر مقابل إثبات براءة ابنها من قضية دهس والدة محارب، الأمر الذي جعله يفعل كل ما لديه للحصول على براءة رامي من تلك التهمة، حتى حصل عليها من المحكمة في الحلقة الماضية، لنتابع ما سيحدث في مسلسل محارب الحلقة 27 اليوم.

وفي محاولة من محارب لإثبات براءته من كافة التهم التي قام حسام الجيوشي بتلفيقها له، قام بسرقة هاتف حسام الجيوشي حتى يستطيع إثبات براءته، والحصول على أي دليل يدين حسام ويثبت براءة محارب من تلك التهم الموجهة إليه.