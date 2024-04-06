الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر كتب: عمرو هلال 09:51 ص | السبت 06 أبريل 2024 الرئيس السيسي وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر مصطفى عمار: الرئيس السيسي يضع على عاتقه تحقيق آمال الشباب منذ توليه المسؤولية الرئيس السيسي يهنئ القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك عاجل.. الرئيس السيسي يشهد حفل سحور القوات المسلحة (فيديو) الرئيس السيسي السيسي ليلة القدر وزارة الأوقاف بقلم عمرو هلال