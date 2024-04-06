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دراما المتحدة

الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

كتب:

عمرو هلال
09:51 ص | السبت 06 أبريل 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقر احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات.

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