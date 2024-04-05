مصطفى عمار: الرئيس السيسي يضع على عاتقه تحقيق آمال الشباب منذ توليه المسؤولية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة في 2014 وهو يضع على عاتقه الاهتمام بالشباب، نظرا لأنهم القطاع الأكبر مقارنة بالتعداد السكاني لمصر، وهذا اتضح في 2016 عندما أطلق مبادرة «عام الشباب»، وعلى مدار 8 سنوات توالى الدعم لهم.

واستعرض «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، المحطات الرئيسية التي اتضح من خلالها إيمان الرئيس السيسي بالشباب ودعمهم اللامحدود، موضحا أنه في عام 2016 تم تخصيص مشروع الإسكان الاجتماعي للشباب، وتخصيص نسبة من الأراضي لهم في مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان.

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

ولفت إلى أنه في 2016 أصبح عام تمكين الشباب، وبناء عليه أعلن الرئيس السيسي عددا من القرارات لتفعيل دور الشباب منها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وخريجو هذا البرنامج جرى توزيعهم على مناصب نواب المحافظين والوزراء.

الدولة أنشأت قاعدة كبيرة من المسؤولين الشباب

وأشار إلى أن مصر دائما كانت تعاني من وجود خبرات أو وجود قيادات يتم ترشيحها للأماكن، والقاعدة التي يتم الاختيار منها تكون محدودة للغاية، وبالتالي جرى اختيار مجموعة من الشباب ومنحهم الدورات التدريبية اللازمة ليصبحوا قادة للرأي والقرار في المستقبل ثم توزيعهم بأماكن حساسة وذات مسؤولية، وتفعيل دورهم ليس كموظفين في المكاتب ولكن المشاركة في صناعة واتخاذ القرار، والنزول للشارع ورصد المشكلات الحقيقية التي يعاني من الناس ويعودون لمكاتبهم ليضعوا حلولا لها.

وأوضح أن هذا الاهتمام على مدار الثماني سنوات الماضية أفرز قاعدة كبيرة من المسؤولين الذين سنشاهدهم خلال السنوات المقبلة، للجلوس على مقاعد المسؤولين في مصر، مكتسبين خبرة كبيرة للنجاح في أماكنهم.