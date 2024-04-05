عاجل.. الرئيس السيسي يشهد حفل سحور القوات المسلحة (فيديو)

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل السحورالذي أقامته القوات المسلحة، بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة.

وهنأت القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتولى فترة رئاسية جديدة، لاستكمال قيادة أمتنا المصرية، وتحقيق ما تصبو إليه من الآمال والإنجازات الطموحة، لبناء الدولة العصرية القوية على كل الأصعدة، مؤكدة أنها ماضية بكل قوة في الوفاء بالمهام والواجبات المكلفة بها، لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصري العظيم.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة، وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات، للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، وبناء وتطوير القوة والقدرة التي تحفظ لمصر أمنها واستقرارها، وتحقق مصالحها القومية، ودعم جهودها نحو التنمية والبناء، والتقدم في شتى المجالات، مقدما التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري، بقرب حلول عيد الفطر المبارك.