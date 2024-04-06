استعدادات أسرة فتحي سرور لتشييع جثمانه (صور)

توافد أفراد عائلة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وأقاربه على مسكنه بالتجمع الخامس، بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم، وكان أول الحاضرين اللواء يسري الشيخ، مدير مكتب الدكتور الراحل، ووكلاء وزارة بمجلس النواب.

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور

وتواجدت سيارة نقل الموتى، أمام فيلا الدكتور أحمد فتحي سرور بالتجمع الخامس، تمهيداً لنقل الجثمان، إلى المسجد، لأداء صلاة الجنازة عليه، بحسب المقرر لها، كما حضرت طبيبة الصحة لإجراء الفحص الطبي اللازم.

موعد ومكان جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور

وكانت أسرة الدكتور أحمد فتحي سرور أعلنت موعد ومكان جنازة الراحل، حيث ذكرت أنه سيتم تشيع الجثمان بمدينة القاهرة من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، اليوم السبت، على أن يدفن جثمان الراحل بمقابر الأسرة بمدينة نصر، خلف هيئة الرقابة الإدارية، والتي تضم شقيقه الذي توفي قبل عام في حادث سير بالتجمع.