حزب المصريين ناعيا أحمد فتحي سرور: «جزء مهم من تاريخ مصر السياسي»

تقدم المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، وأعضاء الهيئة العليا وجميع قيادات الحزب، بخالص العزاء والمواساة في وفاة أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب منذ عام 1991 وعلى مدار 21 عامًا متتالية، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

مصر فقدت علم من أعلام القانون

ونعى «أبو العطا»، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره الفقيد رجل القانون والبرلمان، الذي مَثَل جزءًا هامًا من تاريخ مصر السياسي، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وتلاميذه ومحبيه والمحامين المصريين والعرب والسياسيين الصبر والسلوان.

وقال خلال تصريح مقتضب اليوم السبت، بعد وفاة أحمد فتحي سرور: «لقد فقدت مصر والوطن العربي رجلًا من أهم رجالات القانون، أحد أكبر وأهم فقهاء القانون الجنائي في العصر الحديث، علمًا من أعلام القانون، بعد أن أثرى الساحة القانونية في مصر والعالم العربي بعلمه الوفير خلال مسيرته الحافلة».

وفاة أحمد فتحي سرور

وأضاف رئيس حزب المصريين: «نعزى أنفسنا وجموع المحامين المصريين والعرب والسياسيين في وفاة رجل حمل الأمانة وصدق العهد، وسجل اسمه بحروف من نور في ساحات العدالة، بتاريخ قضائي ودبلوماسي وقانوني وبرلماني وتنفيذي مشرف داخليًا وإقليميًا ودوليًا».