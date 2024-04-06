«المفتي» ينعى أحمد فتحي سرور: فقدنا رجلا وفيا أثرى الحياة النيابية بعطائه

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، رحيل الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي وافته المنية اليوم بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات.

مفتي الجمهورية ينعى أحمد فتحي سرور

وقال مفتي الجمهورية: «إننا ننعى بمزيد من الحزن والأسى فقيد الوطن الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي أثري الحياة النيابية وكان رجلا من رجالات مصر الأوفياء، الذين سخروا حياتهم لخدمة الوطن والمواطنين، حيث تولى العديد من المناصب الهامة في الدولة، وكان له دورًا بارزًا في خدمة القضايا الوطنية، كما كان من رواد العمل السياسي والقانوني في مصر».

رمز الوطنية والنزاهة

وأضاف «المفتي» أن أحمد فتحي سرور سيظل رمزًا للوطنية والنزاهة والتفاني في العمل، وأن مصر فقدت اليوم أحد رجالاتها المخلصين، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأصدقائه، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.