6 مشكلات صحية تواجه مرضى الكلى بسبب نقص المياه.. رسالة مهمة من «الصحة»

استعرضت وزارة الصحة والسكان المشاكل الصحية التي تواجه مرضى الكلى بسبب نقص السوائل في الجسم، لافتة إلى أهمية إجراء الكشف المبكر والدوري لمرضى الكبد ضمن مبادرة الاعتلال الكلوي للاطمئنان على صحتهم، موضحة أن الكشف والعلاج بمبادرة الرئيس الخاصة بالاعتلال الكلوي مجانا، ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية.

المشاكل التي تواجه مرضى الكلى بسبب نقص المياه

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المشاكل الصحية التي تواجه مرضى الكلى بسبب نقص المياه في الجسم، والتي جاءت على النحو التالي:-

- صداع

- ضعف التركيز

- مشاكل في الرؤية

- خلل في ضربات القلب

- خلل في الدورة الدموية

- اضطراب في ضغط الدم

الاهتمام بشرب المياه بكثرة خلال النهار

ودعت وزارة الصحة والسكان لأهمية الاهتمام بشرب المياه بكثرة خلال النهار، للوقاية من المضاعفات الصحية المحتملة، لافتة إلى أهمية استشارة الطبيب بشكل دوري عن مستجدات الأعراض التي تظهر من وقت لآخر.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة ذات الأضرار البالغة على أجهزة الجسم.