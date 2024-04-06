5 أعراض إذا ظهرت على الطفل توجه للطبيب فورا.. بينها احمرار العينين

حددت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الأعراض التي إذا ظهرت على الأطفال في التوقيت الحالي، لابد من التوجه إلى طبيب عيون فورًا لإعطاء العلاج اللازم، وذلك في إطار حرص الوزارة، على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

أعراض الرمد الربيعي لدى الأطفال

وجاءت الأعراض التي حدتنها وزارة الصحة والسكان، على النحو التالي:

- حرقان

- دموع

- احمرار

- هرش في العينين

- إفرازات من العين «مطاطية»

علاج الرمد الربيعي لدي الأطفال

وأوضحت أنّ هذه الأعراض تشير إلى الرمد الربيعي، لافتة إلى أنّ علاج الرمد الربيعي يكون من خلال وضع كمادات باردة على العينين عند التعرض لغبار الزهور، موضحة إمكانية استخدام قطرات العيون من خلال الرجوع إلى الطبيب المختص.

وطالبت وزارة الصحة والسكان في حال الرغبة في أي استفسارات أو تساؤلات، التواصل معها عبر الخط الساخن 105، للرد على التساؤلات كافة من خلال المصادر الرسمية لها، والعمل على حل المشكلة وتقديم الرعاية الطبية على أكمل وجه.