7 معلومات عن «صخرة الروشة» المزينة بألوان العلم الفلسطيني.. انفصلت عن اليابسة بفعل الزلازل

تضامنت العديد من الدول سواء كانت العربية أو الغربية مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، الذي خلف 33 ألفا و91 شهيدا، وإصابة أكثر من 75 ألفا و750 آخرين .

ومساء أمس الجمعة، أُضيئت «صخرة الروشة» أو «زالدالية» في «بيرون» عاصمة لبنان بالعلمين اللبناني والفلسطيني بألوان العلم الفلسطيني، بمناسبة «يوم القدس العالمي» وللتضامن مع الفلسطينيين، ونرصد في التقرير التالي، أهم المعلومات عن الصخرة التي نحتتها الأمواج مقابل رأس بيروت ويخترق أسفلها نفق طبيعي تمر القوارب السياحية من داخله، وفق لشبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

-الصخرة سميت باسم المنطقة التي تتواجد فيها وهي الروشة التي تقبع على شاطىء شرق البحر الأبيض المتوسط.

- أشار علماء الجيولوجيا إلى أن «صخرة الروشة» انفصلت عن اليابسة بفعل الزلازل التي ضربت مدينة بيروت عبر العصور الغابرة.

- تتكون «صخرة الروشة» من كتلة صخرية كبيرة هائلة مجوفة في الوسط.

- يبلغ ارتفاع قمة «صخرة الروشة» نحو 70 مترا، ووفق لوكالة أنباء «واس» السعودية، فإنه تتواجد في الاتجاه المقابل صخرة مدببة أقل ارتفاعا «25 مترا».

- تحيط بهاتين الصخرتين المحاذيتين لشاطىء منطقة الروشة، وفق لوكالة الأنباء السعودية الرسمية«واس»، مياه البحر من كل جانب وكأنهما جزيرتان جبليتان ويوجد إلى جانبهما نحو 7 كهوف ومغاور بحرية .

«صخرة الروشة» رسمت على عملة 10 ليرات لبنانية

- كانت «صخرة الروشة» مرسومة على العملة الورقية فئة عشر ليرات آخر إصدار منها 1986 وعلى ورقة نقديّة من فئة 100 ألف ليرة لبنانية صدرت بتاريخ 7 ديسمبر 2020، في مناسبة مرور 100 عام على إعلان دولة لبنان الكبير.

- شهدت الصخرة تصوير مشهدا من فيلم «أبي فوق الشجرة» إنتاج 1969 جمع بين عبد الحليم حافظ ونادية لطفي على وقع أغنية «جانا الهوى جانا ورمانا الهوا رمانا»، وفق لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.