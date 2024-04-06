زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالا بعيد الفطر

بمناسبة الاحتفال بـ«عيد الفطر المبارك»، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منح جميع النزلاء (زيارة استثنائية واحدة) يومي (الوقفة - أول أيام عيد الفطر المبارك) وتستكمل بعد إنتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الأربعاء الموافق 24/4/2024.

لا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.