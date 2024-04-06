ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من 3 أشخاص، يقيمون بدائرة المركز بتضررهم من مالك محل مقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يف بذلك.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.