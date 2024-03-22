وزارة الداخلية تشارك طلائع المناطق الحضارية احتفالهم بعيد الأم (صور)

استمراراً للدعم والتفاعل المتواصل بين وزارة الداخلية وشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة في إطار مبادرة (كلنا واحد - جيل جديد) تحت رعاية رئيس الجمهورية، فقد شاركت وزارة الداخلية شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة الاحتفال بعيد الأم حيث انطلقوا مع وفد من الوزارة لتوزيع هدايا على الأمهات المسنات من أهالي المناطق الحضارية الجديدة لمشاركتهم الاحتفال بعيد الأم.

كما حرصت الوزارة على اصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة إلى دور رعاية المسنات للاحتفال معهم بهذه المناسبة سعياً لغرس القيم الإجتماعية والإيجابية لديهم استمراراً لدورها في بناء النشء وتعليمهم معاني الوفاء والتقدير لدور الأم في بناء الأسرة والمجتمع.

امتدت احتفالات الوزارة بعيد الأم إلى تنظيم احتفالية لأمهات شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة من المشاركين في مبادرة (جيل جديد) بمنتجع عين الحياة التابع للوزارة بحضور عدد من الشخصيات العامة وهو ما يأتي في إطار نجاحات المبادرة في بناء شخصية شباب وطلائع هذه المناطق وغرس القيم الإيجابية في نفوسهم، وحيث يأتي الاحتفال بعيد الأم هذا العام تزامناً مع شهر رمضان المبارك فقد سادت الأجواء الرمضانية على الاحتفال.

توزيع هدايا عيد الأم

شهدت الاحتفالية توزيع هدايا عيد الأم على شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة ليسلموها لأمهاتهم في إجواء إحتفالية وهى تعبير عن التقدير لدور هؤلاء الأمهات في بناء أجيال جديدة قادرة على البناء والعطاء، وقد حققت مبادرة جيل جديد نجاحا كبيرا، حيث غيرت المفاهيم لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة وعظمت من القيم الإيجابية لديهم وفعلت من دورهم في خدمة المجتمع وأكدت أن بناء الإنسان في مقدمة الأولويات مع توفير السكن الحضارى الأمن.

وتلقت وزارة الداخلية الشكر لأنها استطاعت أن تغير من هؤلاء الشباب وتزرع فيهم الحلم والأمل في حياةٍ أفضل.