9 فوائد للتصالح في مخالفات البناء.. منها إسقاط الأحكام القضائية

أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، حزمة من التيسيرات والفوائد للحالات التي تخضع لتقنين الوضع وفق القانون، لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء، ومن فوائد التصالح التي تعود على المواطنين وفق القانون مايلي:

- إسقاط الأحكام القضائية بشأن مخالفات البناء.

- توصيل المرافق والخدمات للعقار أو الوحدة السكنية التي خضعت للتصالح.

- إتاحة التعامل بشكل رسمي سواء البيع والشراء للمباني ورفع القيمة المادية للمبنى المتصالح عليه.

- تقنين الأوضاع لكل الحالات التي يشملها قانون التصالح.

- التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره السابقة.

ضوابط استكمال الأعمال

- استكمال الأعمال بعد تعديل قانون الزراعة قريبا ونزول الحيز العمراني الجديد أو تعديل قانون البناء الموحد.

- عند قبول طلب التصالح، يتم إلغاء ما صدر من قرارات بشأن مخالفة البناء محل التصالح وحفظ التحقيقات وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وهو ما يعد براءة لصاحب العقار من الاتهام الموجه له.

- خصم 25% من سعر التصالح عند الدفع الفوري.

- جواز الدفع على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد، أما في حالة دفع أقساط على 5 سنوات يتم تحصيل 7% فائدة مع إعفاء الثلاث سنوات الأولى من الفائدة، مع خصم ما تم سداده في أحكام قضائية سابقة بشأن المخالفة.

ضبط منظومة العمران

وقال مصدر مسئول لـ«الوطن» إن الحكومة تهدف من خلال قانون التصالح إلى إنهاء ملف مخالفات البناء وضبط منظومة العمران، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالأحياء والقرى، والتيسير على المواطنين في تقنين الوضع.