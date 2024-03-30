موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات كبيرة للمواطنين

كشف مصدر مسؤول أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون بشكل كبير بعد عيد الفطر نظرا لعدة اعتبارات، بينها التجهيز لفتح باب تلقي طلبات التصالح والمستندات المطلوبة في الوحدات المحلية، والإعداد الجيد وتشكيل اللجان المختصة على مستوى المحافظات سواء اللجان الفنية أو الأمانة الفنية، وذلك للنظر في طلبات التصالح وإجراء الفحص اللازم لها، والبت فيها سواء بالقبول أو الرفض في المدد التي أقرها قانون التصالح الجديد.

مواجهة مخالفات البناء

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 يهدف إلى إنهاء أزمة مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات نهائيا، ويقدم مزيدا من التسهيلات للمواطنين، ويستوعب مخالفات لم تكن مدرجة في قانون التصالح السابق، كما أن القانون يسمح باسترداد الدولة حقها ويفتح الباب لكل من يتصالح في الاستفادة من الخدمات والمرافق والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار، أيضا يتم وقف الأحكام والقضايا المتعلقة بالمخالفة لحين البت فيها، ومن حق صاحب الشأن سداد قيمة التصالح وفق رغبته سواء على أقساط أو دفعة واحدة والحصول على خصم.

فتح باب التصالح 6 أشهر

جدير بالذكر أن قانون التصالح الجديد يسمح بفتح باب التصالح لمدة 6 أشهر وفق قرار رئيس الوزراء.