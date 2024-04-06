طريقة عمل الكبدة بالردة.. أحلى من الجاهزة

تشتهر الكبدة بمذاقها الطيب والشهي، وتتفن ربات المنازل في طريقة إعدادها بأشكال مختلفة، لذا نُقدم لكم طريقة عمل الكبدة بالردة، التي تعتبر من أهم الأطعمة التي تتواجد على مائدة الطعام ويمكن تقديمها بجانب المكرونة بالصلصة أو الأرز.

طريقة عمل الكبدة بالردة

ومن خلال السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الكبدة بالردة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي التي تقدم وصفات في متناول ربات المنازل غير مكلفة واقتصادية.

المقادير:

- كبدة شرائح.

- ثوم مفروم.

- ملح.

- فلفل أسود.

- عصير ليمون.

- كمون ناعم.

- ½ كوب دقيق.

- ردة.

- زيت للقلي.

- خبز بلدي للتقديم.

طريقة تحضير الكبدة بالردة

الخطوة الأولى تتبيل الكبدة بالبهارات والتوابل من الثوم المفروم والبصل والخل والليمون وماء البصل أيضًا.

الخطوة الثانية ترك الكبدة في التتبيلة مدة لا تقل عن 45 دقيقة، ونضعها في الدقيق والبهارات.

الخطوة الثالثة اقلي الكبدة في زيت غزير على النار مع الزبدة التي تعطي رائحة ومذاقًا شهي، ثم يتم خفض الحرارة بشكل تدريجي.

الخطوة الرابعة هي متابعة الكبدة أثناء وضعها على النار مع التقليب المستمر لها حتى تمام النضج، التي يمكن تقديمها مع سلطة الطحينة والبطاطس المحمرة ويمكن تقديم المكرونة بجانبها بمختلف أنواعها، التي يفضلها الأطفال بشكل خاص على مائدة الطعام بجانب المخللات والسلطات خاصة الخضراء.

نصائح عند تحضير الكبدة بالردة

- يمكنك إضافة المزيد من التوابل حسب رغبتك.

- يمكنك استبدال الزيت النباتي بزيت زيتون.

- يمكنك إضافة بعض الخضار مثل الفلفل الأخضر أو الطماطم إلى المقلاة مع البصل والثوم.

- تأكد من طهي الكبدة جيدًا حتى لا تصبح وردية اللون من الداخل.

- يمكنك استخدام مقلاة شواء بدلاً من المقلاة العادية.