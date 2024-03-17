طريقة عمل الكبدة الإسكندراني الأصلية.. مذاق شهي وفوائد عديدة
كتب:
آية الله الجافي
10:32 ص | الأحد 17 مارس 2024
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني الأصلية
الكبدة الإسكندراني من الأكلات الشهيرة والمُفضلة لدى الكثير، لمذاقها الشهي ولاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، إذ تُساهم الكبدة في تجديد خلايا الجسم وتنظيم عمل الهرمونات، فضلًا عن دورها في تقوية جهاز المناعة، وفق موقع webmed الطبي، وفي ضوء هذا نستعرض طريقة عمل الكبدة الإسكندراني الأصلية.
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني الأصلية
يُمكن لربة المنزل تحضير الكبدة الإسكندراني الأصلية، من خلال اتباع خطوات وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على شاشة CBC، كما يلي.
مقادير عمل الكبدة الإسكندراني الاصلية
- كيلو من الكبدة مقطعة إلى شرائح ذات حجم متوسط.
- 2 ثمرة من الفلفل الأحمر المقطع إلى قطع صغيرة.
- 4 ثمرات من الفلفل الرومي الأخضر المقطع إلى شرائح.
- 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- مقدار مناسب من الملح يتم تحديده حسب الرغبة.
- مقدار مناسب من الزيت النباتي.
- 2 ملعقة طعام كبيرة من الخل.
- 2 ملعقة طعام كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- 2 ملعقة طعام كبيرة من الثوم المفروم.
طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني الأصلية
- ضعي كمية مناسبة من الزيت في مقلاة الطهي على نار متوسطة الحرارة.
- بعد تسخين الزيت، ضعي شرائح الكبدة وقلبيها لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى تتشوح ويتغير لونها.
- انقلي المقلاة على نار أخرى منخفضة الحرارة لكي تحصل على درجة النضج التي تريدينها، واتركيها على النار لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة حتى تنضج تمامًا.
- أضيفي الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والكمون إلى الكبدة بعد التأكد من نضجها.
- قومي بتقليب المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتجانس تمامًا، وذلك لمدة لا تقل عن دقيقتين من التقليب.
- أضيفي الخل الأبيض واستمري في عملية التقليب.
- أضيفي الثوم المفروم ثم الفلفل الحار والفلفل الرومي، وقلبي كل المكونات لمدة 3 دقائق إلى أن يذبل الفلفل.
- ارفعي الكبدة من على النار واسكبيها في طبق التقديم بشكل مرتب، وقدميها مع العيش البلدي والسطات والبطاطس المحمرة.
- يمكن تقديم الكبدة الإسكندراني الأصلية مع العيش البلدي والطحينة والمخلخل.