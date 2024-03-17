طريقة عمل الكبدة الإسكندراني الأصلية.. مذاق شهي وفوائد عديدة

الكبدة الإسكندراني من الأكلات الشهيرة والمُفضلة لدى الكثير، لمذاقها الشهي ولاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، إذ تُساهم الكبدة في تجديد خلايا الجسم وتنظيم عمل الهرمونات، فضلًا عن دورها في تقوية جهاز المناعة، وفق موقع webmed الطبي، وفي ضوء هذا نستعرض طريقة عمل الكبدة الإسكندراني الأصلية.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني الأصلية

يُمكن لربة المنزل تحضير الكبدة الإسكندراني الأصلية، من خلال اتباع خطوات وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على شاشة CBC، كما يلي.

مقادير عمل الكبدة الإسكندراني الاصلية

كيلو من الكبدة مقطعة إلى شرائح ذات حجم متوسط.

2 ثمرة من الفلفل الأحمر المقطع إلى قطع صغيرة.

4 ثمرات من الفلفل الرومي الأخضر المقطع إلى شرائح.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار مناسب من الملح يتم تحديده حسب الرغبة.

مقدار مناسب من الزيت النباتي.

2 ملعقة طعام كبيرة من الخل.

2 ملعقة طعام كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الكمون.

2 ملعقة طعام كبيرة من الثوم المفروم.

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني الأصلية