كيف تتخلص من زفارة الكبدة بدون غسلها؟.. اشتريها من مكان مضمون

تحتار الكثير من السيدات في طهي الكبدة بطريقة صحيحة، بسبب ما تحتوي على زفارة عند طهيها وإعدادها للطعام، وذلك بسبب أخطاء عديدة قد تفعلها منها غسلها، ولكن يجب أن تعرف كيف تتخلص من زفارة الكبدة بدون غسلها، وهو ما نقدمه لكم من خلال «الوطن».

إزاى أشيل زفارة الكبدة؟

في رمضان يستحب إعداد وجبات شهية تملأ السفرة، ويترأس تلك الأكلات الكبدة، وهذا ما تحبه ربات المنزل وتقدمه، وبحسب الشيف محمد شحاتة، ناقد الطعام، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، هناك مجموعة من النصائح التي يجب الأخذ بها، والكبدة زفرة عند إعدادها، يتم من خلال التالي:

الكبدة بتتكون من الأنسجة لا يجب وضع عليها مكسبات الطعم أو التوابل.

حمريها بسمن بلدي أو زيت على درجة حرارة متوسطة.

ضعيها في التتبيلة العادية بملح وفلفل وعصير ليمون.

طريقة أخرى للتخلص من زفارة الكبدة

الكبدة هي العضو المسؤول عن تخليص الجسم من السموم فلا يجب غسلها حتى لا تفسد:

حمريها في طاسة ساخنة على نار عالية.

ضعيها لبضع دقائق حتى تغلق مسامها ولا تنزل سوائلها، ولا تفقد القيمة الغذائية الموجودة بها.

ضعيها فى مصفاه وضعي عليها قليلا من الملح والخل.

افركيها جيدًا مع وضع الثوم معها.

شراء الكبدة بطريقة صحيحة

وأضاف «شحاتة» مجموعة من النصائح، لضمان عدم التعرض لأي أزمات صحية عند تناولها.