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دراما المتحدة

متى تحتفل الكنيسة بأحد الشعانين 2024؟

كتب:

مريم شريف
03:57 م | السبت 06 أبريل 2024
أحد الشعانين 2024

أحد الشعانين 2024

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسابيع الصوم الكبير 2024، الذي بدأ يوم الاثنين 11 مارس الماضي ويستمر حتى صباح يوم الأحد 5 مايو عيد القيامة المجيد، الذي تحتفل به كنائس مصر (الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية، الأسقفية) في ذات اليوم.

موعد الاحتفال بأحد الشعانين 2024

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأحد الشعانين يوم الأحد 28 أبريل الجاري  وذلك تذكارًا لدخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم، هو الأحد الأخير من آحاد الصوم الكبير إذ تبدأ الكنيسة بعده أسبوع الآلام والذي ينتهي بقداس عيد القيامة مساء سبت النور الموافق 4 مايو.

وتصلي الكنيسة حتى ظهر يوم أحد السعف بالطقس الفريحي لتعقبها إقامة صلوات طقس التجنيز العام والذي يعد إعلانًا لبداية أسبوع الآلام حيث تغلق الكنائس ستر الهيكل بعد قداس أحد الشعانين وتعلق الشارات والستائر السوداء حزنًا على صلب المسيح  وتصلي على الحاضرين صلوات التجنيز العام بالنغمة الحزينة.

طقس أحد الشعانين 

وتشدد الكنائس على شعبها لحضور الجناز العام خشية من أن يرقد أحد خلال أيام أسبوع الآلام، وبحسب الكنيسة يغني التجنيز العام عن الصلاة على الموتى خلال أيام البصخة المقدسة  التى لا ترفع فيها الكنيسة البخور.

ومن مظاهر الاحتفال بأحد الشعانين 2024 حَرِصهم على حضور طقس أحد الشعانين وتزين البيوت بسعف النخيل وضفر العديد من الأشكال منه. 

 

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