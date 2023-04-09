مسيحيو الأقصر يحتفلون بـ«أحد الشعانين» في دير الطود.. سعف وورود «صور»

توافد عدد كبير من أقباط محافظة الأقصر على دير القديسين بمدينة الطود التابعة لمحافظة الأقصر، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم؛ للاحتفال بـ«أحد السعف»، والذي يطلق عليه أيضًا «أحد الشعانين»، وهو يوم دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم.

إقبال كبير من الأقباط للاحتفال

ويعتبر هذا العيد أحد أعياد الكنيسة الذي يليه بشكل مباشر بداية أسبوع الآلام، حيث يحتفل به الأقباط في جميع أقطار الأرض، لذا شهد دير القديسين بالطود جنوب الأقصر، إقبالا كبيرا من الأقباط للاحتفال.

انتشار بائعي سنابل القمح والورد والسعف

ويتميز أحد السعف أو أحد الشعانين كما يطلق عليه، بأنه له طقوس خاصة من أجل الاحتفال به لدى الأقباط، حيث ينتشر بشكل كبير بائعي سنابل القمح والورد والسعف؛ وذلك حتى يتم بيعها للأقباط للاحتفال بها بالعيد داخل الكنائس.

كنائس الأقصر تنهي استعداداتها

وأنهت جميع كنائس وأديرة محافظة الأقصر، منذ ليلة أمس السبت، جميع استعداداتها من أجل استقبال الأقباط على هامش الاحتفال بـ«أحد السعف» أو «أحد الشعانين»، وهو عيد دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم بالقدس.