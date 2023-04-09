كنائس وأديرة بني سويف تحتفل بـ«أحد الشعانين».. صلوات وسعف وأغصان زيتون

احتفل المسيحيون في محافظة بني سويف بـ«أحد الشعانين»، أو «أحد السعف»، والذي يمثل ذكرى دخول السيد المسيح أورشليم، حيث أدت كنائس وأديرة المحافظة الجناز العام وصلوات القداس وسط إجراءات أمنية مشددة.

إجراءات أمنية مشددة بمحيط كنائس وأديرة بني سويف

وفرضت الأجهزة الأمنية في بني سويف تشديدات أمنية بمحيط الكنائس والأديرة، حيث جرى إغلاق الشوارع المؤدية إليها أمام حركة السيارات، وجرى السماح بعبور المشاة فقط، كذلك جرى التعاون مع الكنائس في الدخول إليها.

الأنبا غبريال يترأس قداسًا بكاتدرائية مارمينا بشرق النيل

وترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف قداس عيد أحد الشعانين بكاتدرائية مارمينا بشرق النيل، وبمشاركة الآباء كهنة الكنيسة ووسط حضور كبير من المواطنين، رافعين الورود وأغصان الزيتون وقلوب جريد النخيل تعبيرا عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

الأنبا أسطفانوس يترأس قداس أحد الشعانين بمطرانية ببا

كما تراس الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس العيد بكاتدرائية مارجرجس بمدينة ببا بمشاركة عدد من كهنة الكنيسة وبحضور عدد كبير من المواطنين.

صلوات أحد الشعانين في كنائس وأديرة بني سويف

وترأس أيضا قداس العيد القمص باسليوس الانبا بولا وكيل دير الانبا بولا ببوش وبمشاركة مجمع اباء الدير، كما ترأس القمص فام الانطوني وكيل دير الانبا أنطونيوس ببوش قداس العيد بمشاركة آباء الدير.

واقيمت صلوات مشابهة في كافة كنائس قري ومدن المحافظة، وعقب نهاية القداس اتشحت الكنيسة بالرايات السوداء وبدأت الكنيسة رحلة أسبوع والتي تنتهي بقداس عيد القيامه المجيد فجر الأحد المقبل.

وطالب الأنبا غبريال الأقباط في محافظة بني سويف برفع قلوبهم ضارعين إلى الله أن يحافظ على مصر، ويعم الاستقرار والرخاء ربوع بلادنا.