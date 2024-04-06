«مركز الفلك» يحسم الجدل بشأن تأثير كسوف الشمس على رؤية الهلال.. حدث نادر

تقاطع الظواهر السماوية مع المناسبات الدينية يعد أمرا روحانيا، وهذا العام يمثل حدوث كسوف الشمس الكلي المقرر له يوم 8 إبريل الجاري، خلال شهر رمضان المبارك تقاربًا فريدًا بين علم الفلك والروحانية.

وأثار كسوف الشمس المقرر حدوثه في 8 إبريل 2024، مناقشات واعتبارات بشأن تأثيره على مراقبة شهر رمضان، خاصة فيما يتعلق برؤية الهلال، الذي يلعب دورًا حاسمًا في التقاليد الإسلامية، بحسب صحيفة timeofindia.

هل يؤثر كسوف الشمس على تحري الهلال؟

تعد رؤية هلال شوال حدثا مهما يمثل نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر، وفي عام 2024، سيحدث القمر الفلكي الجديد «الاقتران» في 8 إبريل الساعة 18:21 بالتوقيت العالمي، في هذا اليوم لن يكون القمر مرئيا في أي مكان في العالم ومع ذلك، فمن المتوقع أن يكون من السهل رؤيته في 9 إبريل في أوروبا وإفريقيا والأمريكتين.

بحلول 10 إبريل يجب أن يكون القمر مرئيا في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن كسوف الشمس الكلي هذا العام يتزامن مع نهاية شهر رمضان، مما قد يؤثر على رؤية الهلال وتحديد عيد الفطر، بحسب التقرير.

ماذا يحدث في السماء خلال الكسوف الكلي للشمس؟

هذا الحدث هو الوحيد الذي سيحجب فيه القمر وهج الشمس بشكل مرئي كصورة ظلية في مواجهة الشمس، بينما يستعد العالم الإسلامي لشهر رمضان هذا العام، سيكون الكسوف بلا شك موضوعًا مثير للاهتمام لكل من علماء الفلك والمجتمع الإسلامي، في حين أنه قد يشكل تحديات للممارسات التقليدية لرؤية القمر، فإنه يوفر أيضًا فرصة لزيادة التفاهم والحوار بين العلم والروحانية.

مركز الفلك الدولي حسم الجدل بشأن مدى تأثير كسوف الشمس الكلي على رؤية هلال شوال، حيث أكد عبر حسابه الرسمي على منصة X أن الكسوف الكلي للشمس يوم 8 إبريل لن يظهر في سماء المنطقة العربية، حيث سيكون فقط داخل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والمحيطين الهادي والأطلسي.