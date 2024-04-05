أول أيام عيد الفطر في العراق 2024 وطريقة تحري الهلال

يتم تحديد أول أيام عيد الفطر في العراق 2024 شرعيا حين يخرج المختصون من الهيئات الشرعية للبحث عن هلال شوال وذلك في يوم التاسع والعشرين من رمضان وحتي ذلك التاريخ لن يتبين هلال شوال ولن يتم معرفة أول أيام عيد الفطرإلا بالحسابات الفلكية

كيفية تحري الهلال في يوم 29 من رمضان

لاستطلاع أو رؤية هلال شوال تبدأ مراقبة ظهور الهلال بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري مباشرةً؛ لأنّ ظهور الهلال يستغرق حوالي ساعة فقط ثم يختفي مرة أخرى، فإذا تأخرت المراقبة له تعذرت رؤيته.

يكون اتجاه البحث والنظر ناحية الغرب أي مكان غروب الشمس إلى الجَنوب قليلًا من المكان الذي يغطس فيه حاجب الشمس العلوي، ولذلك يكون من الصعب رؤيته لقربه من الشمس واختفائه في ضوء شفق الشمس بجانب صغر الجزء المضاء من القمر بالأساس.

يتم استطلاع الهلال في مكان لا يعيق الرؤية فيه مباني عالية أو تلال أو جبال.

يبتعد الراصدون عن أماكن الإضاءات التي يمكنها إعاقة استطلاع الهلال، وتشويش الرؤية.

بسؤال الشاهدين يتم التأكد من أنّ الهلال الذي تم رصده هو هلال بداية الشهر الجديد وليس هلال آخر الشهر القديم ويظهر هذا في أوصاف الهلال المُستطلع وذلك وفقا لـ«دارلإفتاء المصري»

كيف يتم تحديد أوصاف الهلال المستطلع؟

يتم تحديد إذا ما كان الهلال المرئي هو هلال شهر شوال الصحيح أم لا على أساس شيئين يتم سؤال الشاهدين عليهما، وهما:

هلال أول الشهر يكون مكانه في جنوب مكان غروب الشمس، ويكون قرنا هلال أول الشهر إلى الأعلى ويتجه جنوبًا، أما الهلال القديم لآخر الشهر يكون على العكس تمامًا وذلك مايتم التحديد بناء عليه أوصاف الهلال المستطلع.