نصائح لكبار السن من الهلال الأحمر في رمضان.. ما مكونات وجبة الإفطار؟

قدّم الهلال الأحمر المصري، مجموعة من النصائح المهمة لكبار السن بشأن الصيام في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن أصحاب الأمراض المزمنة أو الذين يتناولون أدوية في أوقات مُعينة غير مُفضل لهم الصيام في رمضان.

وجبة الإفطار

وشدد الهلال الأحمر في تقرير له، على أن وجبة الإفطار بالنسبة لكبار السن، يجب أن تكون متكاملة وتحتوي على بروتين بدهون قليلة ونشويات وآلياف ومعادن، موضحاً أن الألياف مثل السلطة والحبوب لها أهمية كبير لتجنب الإمساك.

وأكد أنه لابد من تقليل الملح في الطعام وشرب سوائل بكثافة على فترات متباعة وتقليل المجهود البدني في وقت الصيام، فضلاً عن ضرورة ممارسة الرياضة الخفيفة بعد تناول الإفطار.

مرضى الكولسترول

وشدد على كبار السن بضرورة كسر الصيام في حالة الإعياء الشديد أو الشعور بالغثيان أو العرق البارد، أو هبوط في السكر أو الدم: «هذه العلامات مُنذرة بضرورة الإفطار».

كما وجه مرضى السكري بتجنب الأطعمة المقلية والابتعاد عن تناول السكريات، والاهتمام بتناول الخرشوف وعدم استخدام الزيوت المهدرجة في تحضير الطعام.