سفير دولة التلاوة في كولومبيا يشرح فضل ليلة القدر (فيديو)

أذاع برنامج «سفراء دولة التلاوة»، المذاع على قناة «الناس»، فقرة تعليمية من الشيخ وليد الفقي سفير دولة التلاوة موفد وزارة الأوقاف لدولة كولومبيا، والذي تحدث عن ليلة القدر.

وشرح موفد وزارة الأوقاف لدولة كولومبيا فضل ليلة القدر، وأنها ليلة مباركة أنزل فيها القرآن الكريم، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ»، وهذه الليلة تكون في الليالي الوترية من العشرة الأواخر من رمضان.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.