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دراما المتحدة

«سفراء دولة التلاوة».. الشيخ إبراهيم القرجاوي يؤم المصلين في أمريكا (فيديو)

كتب:

عمرو هلال
01:52 م | السبت 30 مارس 2024
الشيخ إبراهيم جمال القرجاوي سفير دولة التلاوة

الشيخ إبراهيم جمال القرجاوي سفير دولة التلاوة

عرضت قناة «الناس»، في برنامج «سفراء دولة التلاوة»، تلاوة تُريح القلب بصوت الشيخ إبراهيم جمال القرجاوي سفير دولة التلاوة (موفد وزارة الأوقاف) لدولة أمريكا. 

تلا الشيخ إبراهيم جمال القرجاوي، آيات قرآنية من سورة «هود»، حيث يقول تعالى:«فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (13) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (14) مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ».

شعائر الصلاة من مختلف دول العالم

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان.

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