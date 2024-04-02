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دراما المتحدة

سفراء دولة التلاوة يذيع جانبا من صلاة التراويح في إندونيسيا (فيديو)

كتب:

عمرو هلال
05:27 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
محمد حسين الحمامي

محمد حسين الحمامي

أذاع برنامج سفراء دولة التلاوة، المذاع على قناة «الناس»، جانبا من صلاة التراويح من دولة إندونيسيا، بتلاوة مؤثرة بصوت الشيخ محمد حسين الحمامي، سفير دولة التلاوة، وموفد وزارة الأوقاف.

سفراء دولة التلاوة

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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بقلم عمرو هلال