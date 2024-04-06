إسرائيل منهارة من الداخل.. 50 موقعا تشهد مظاهرات ضد نتنياهو

تعيش دولة الاحتلال الإسرائيلي أياما عصيبة في ظل استمرار التظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يدعو غالبية الإسرائيليين إلى تنفيذ انتخابات مبكرة قبيل انتهاء الحرب من أجل الخلاص من نتنياهو.

حكومة الدمار الإسرائيلية

وبحسب القناة الـ 13 الإسرائيلية، تحدث أحد المتظاهرين موضحا أن إسرائيل تعيش منذ 6 أشهر في بلد بدون حكومة فاعلة، وهي حكومة دمار تقود البلاد من كارثة إلى كارثة ولا تملك الشرعية للاستمرار في الخدمة، متابعا: «بعد ستة أشهر من الفشل المتكشف، وعدم عودة المحتجزين في غز، فقدنا الجنوب والشمال، ولا يوجد أفق واضح لليوم التالي أو استراتيجية لاستعادة الأمن».

مظاهرات جديدة اليوم السبت

ويستعد الإسرائيليون للتظاهر مساء اليوم السبت في تل أبيب وفي 50 موقعا آخر من أجل المطالبة بالإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية وإجراء انتخابات مبكرة، وتأتي المظاهرات وسط اعتقالات مستمرة تنفذ الشرطة الإسرائيلية بجانب إغلاق الشوارع.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى؛ ردا على ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وسقط حتى الآن أكثر من 33 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات.