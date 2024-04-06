«العربية لحقوق الإنسان» تؤكد ضرورة تضافر الجهود لدعم قطاع غزة

انطلق اليوم السبت، في مقر المنظمة العربية لحقوق الإنسان المؤتمر الصحفي الخاص بتقرير «المرحلة الأولى من البعثة المشتركة لتوثيق شهادات ضحايا جرائم الحرب في غزة»، بحضور جمع كبير من الصحفيين والمهتمين بحقوق الإنسان والعدالة الدولية، لتسليط الضوء على المأساة الإنسانية التي تعيشها غزة وللمطالبة بالعدالة لضحاياها.

وأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أهمية تضافر الجهود العربية لدعم قطاع غزة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية وكافة الدول العربية في هذا الصدد.

وأشار عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان - فلسطين، إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم قطاع غزة وشعبه بكافة الوسائل الممكنة، مؤكدًا على خطورة الوضع الحالي في غزة وحجم الأزمات الإنسانية التي يواجهها سكانها.

ومن جانبه، ألقى محمود قنديل الضوء على التقرير الذي يوثق جرائم الحرب في غزة، مؤكدًا على أن الوضع الحالي يتجاوز حدود الكارثة، وأن ما يحدث في غزة يشكل جريمة لا يمكن تجاهلها، بل يجب محاسبة المسؤولين عنها.

يعتبر هذا المؤتمر خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وكشف حقيقة الجرائم المرتكبة في غزة، ويعكس التزام الجهات الدولية والمجتمع المدني بدعم جهود تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. يأتي ذلك في إطار جهود استمرارية لتوثيق الشهادات وتقديم التقارير اللاحقة بهدف تحقيق العدالة والحقيقة لضحايا جرائم الحرب في غزة.

هذا المؤتمر يجسد الدعوة الحاسمة إلى العدالة الدولية، ونحن نطالب بتحرك فوري لمحاسبة المسؤولين وضمان تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم البشعة في غزة.