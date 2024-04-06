أبو عاصي لـ«أبواب القرآن»: نحتاج لدراسة فقه خاص ومستقل عن المرأة

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الخلط بين العادات والدين شديد خاصة فيما يخص شؤون المرأة.

وأضاف «أبوعاصي»، خلال حديثه لبرنامج «أبواب القرآن»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي الحياة وإكسترا نيوز، أننا غلبنا الكثير من العادات في قضايا المرأة على الدين، بالذات في البيئات الريفية والصعيدية وجاءت التيارات المتشددة غذت هذا وركزت عليه.

دراسة فقه المرأة

وأشار إلى أنه على المستوى الثقافي لا بد أن نحدد المنظومة المعرفية لفقه المرأة لأن كل ما ندرسه عن المرأة هو العادة أو الدورة التي تعتريها، وأن المرأة في الميراث تأخذ نصف نصيب الرجل، وأن الرجال قوامون على النساء، بضعة مواضيع ولا توجد منظومة كاملة للمرأة.

ولفت إلى أنهم في الغرب يدرسون دراسة خاصة عن المرأة، فلماذا لا نصنع في مناهجنا التعليمية فقها للمرأة ولا نكتفي بدراسة عابرة في كتب الفقه عندما يأتي باب الحيض وباب النفاس والميراث؟

منظومة فقهية للمرأة

وأردف: «نريد منظومة فقهية للمرأة نريد دراسة المرأة من حيث كونها إنسان وأم واقتصادية وسياسية»، مشيرًا إلى أنه في كتب التراث المرأة لا تتولى القضاء، وهذا لا يزال يدرس، وفقط ابن حزم من قال أن المرأة تتولى القضاء.

واختتم: «نحتاج موائمة وتناسق بين حال المجتمع والفقه، الفقه لا بد يكون فقه حياة، وأي جزء فيه إذا كان لا يعالج مشاكل الناس يبقى دراسته تضييع للعمر، لازم تعمل فقه يناسب الواقع ومستنبط من الشريعة».