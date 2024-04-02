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دراما المتحدة

رئيس جامعة الأزهر يهنئ السيسي ببدء ولاية رئاسية جديدة

كتب:

محمد أيمن سالم
06:14 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، وتولي فترة رئاسية جديدة لمصر، سائلًا المولى -عز وجل- أن يوفقه ويسدد على طريق الحق خطاه، وأن يوفقه دائمًا لما فيه كل الخير للبلاد والعباد، وتحقيق كل سبل الأمن والأمان والتقدم والتنمية لمصر الحبيبة.

جائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط

كما قدم رئيس الجامعة، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لفوزه بجائزة «رجل السلام» من برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024، داعيًا المولى -عز وجل- له دوام التوفيق والسداد والنجاح في خدمة وطننا العزيز والإنسانية جمعاء.

شيخ الأزهر يهنئ السيسي

وهنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية وتوليه فترة رئاسية جديدة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وتحقيق الأمن والسلام والتنمية والازدهار لمصر الغالية.

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