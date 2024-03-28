رئيس جامعة الأزهر يكرم أحد المتميزين في مجال القرآن الكريم

كرم فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور أحمد السوداني، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية، أحد خريجي الكلية وهو الخريج أحمد حمدي سامي طعيمة، معلم القرآن الكريم وأحد النماذج المتميزة التي رفعت راية الأزهر الشريف الوسطية المعتدلة في جميع المحافل القرآنية.

المدينة الجامعية

كما كرم رئيس الجامعة جنيار أحمد محروس، الموظفة بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر؛ تقديرًا لجهودها في خدمة طالبات العلم لعدة عقود، جاء ذلك بحضور نفيسة خليل، مدير عام المدن الجامعية للطالبات.

تكريم المٌتميزين من منسوبي الجامعة

جاء ذلك في إطار حرص جامعة الأزهر على تكريم المتميزين من منسوبي تكريم المتميزين من منسوبي الجامعة في مختلف القطاعات من الشخصيات التي لها بصمة إيجابية في جميع ميادين العمل.