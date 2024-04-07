شهدت الحلقة الماضية من مسلسل جودر أحداث شيقة للغاية، إذ دارت أحداث المسلسل حول كيفية فك جودر لرموز كنز الحكيم الشمندر، بعد أم حدد جودر ليكون هو مفتاح وحامي الكنز من الأشرار، إذ قام أحد الأخوات الأربعة والذي كبيرهم الفنان أحمد بدير، والذين يرغبون في مساعدة جودر في فك رموز الكنز لاستخدامه في الخير.

كما شهدت الحلقة حيرة كبيرة من أمر ما يحدث عند بحيرة قارون، بغد أن طلب منه الأخوين ربطهم وإلقاءهم في البحيرة، ثم أخذ الخيل الخاص به وبيعه للشيخ عبد الرحيم في سوق الخيل مقابل 100 دينار دهب، ما يجعل محبي المسلسل ومتابعينه يهتمون بمعرفة مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 13.

مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 13

وعن مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 13، فيتم عرض الحلقة الجديدة من المسلسل اليوم الجمعة الأحد الموافق 7 إبريل في تمام الساعة 6:05 مساء، على أن يتم عرض الحلقة الجديدة في تمام الساعة 1:30 صباحا، ويتم بث العرض الثاني من المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 8 مساء.

وعن مسلسل جودر فهو من بطولة الفنانة اللبنانية نور في دور شواهي كبيرة الشمعيون وياسر جلال في دور شهريار وجودر وياسمين رئيس في دور شهرزاد وجيهان الشماشرجي في دور شروق حبيبة جودر، ووفاء عامر في دور والدة جودر.