ملخص مسلسل جودر الحلقة 12.. عبدالأحد يشعر بالندم بعد تسببه في موت إخوته

بدأت الحلقة 12 من مسلسل جودر بحديث ياسمين رئيس في دور شهرزاد مع الجواري في القصر حتى تجعلهم يراقبون المحظية المفضلة لشهريار، حتى تستطيع منعها من الدخول إلى ياسر جلال «شهريار»، ثم ذهبت بعدها للجلوس برفقة شهريار، ليطلب منها أن تستكمل له حدوتة جودر في ملخص مسلسل جودر الحلقة 12.

ملخص مسلسل جودر الحلقة 12.. عبدالرحيم يحاول التخفيف عن عبد الأحد

وعندما بدأت شهرزاد تحكي قصة جودر، أكملت له ما حدث مع جودر بالأمس، لنجد أحمد بدير في دور عبد الأحد ابن عبد الحق في دور الحكيم شمندر يتحدث مع أخيه عبد الرحيم ليخبره أنه يشعر بالندم بشكل شديد حول ما حدث لإخوته ووفاتهم بسبب الكنز، ليخبره أنه يشعر بالذنب لأن إخوته توفاهم الله بسببه هو والكنز، ليحاول عبدالرحيم التخفيف عنه شعوره بالذنب حول وفاة إخوته.

وبعدها نجد تارا عماد في دور سيدة قصر عبد الأحد تختار جارية جديدة جلبها النخاس لخدمة عبد الأحد في القصر، لتخبرها أنها تتمكن من فعل كل شيء، وأنها تم شراؤها من سوق النخاسة وإعدادها وتجهيزها لتصبح جارية في القصور، ولكن قد نجد في الحلقات القادمة أن تلك الجارية تقوم بنقل الأخبار لنور اللبنانية في دور شواهي كبيرة الشمعيون.