مسلسل جودر الحلقة 12.. عبد الأحد ينجو من البركة ويفاجئ جودر بالسر الخفي

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل جودر أحداث طال انتظارها منذ أن بدأ المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، فبعد وفاة أخوة عبد الأحد وأبناء عبد الحق تلميذ الحكيم الشملدر في البركة في محاولات منهم لمساعدة جودر لفك رموز كنز الشملدر، اضطر عبد الأحد إلى أن يقوم هو بنفسه بتنفيذ طقس بركة قارون، ليذهب إلى جودر عند البحيرة ويطلب منه أن يفعل ما فعله مع أخوته من قبل، بربطه وإلقاءه في البحيرة.

ورفض جودر في البداية ولكن بعد ذلك وافق في مسلسل جودر الحلقة 12، ليجد بعدها أحمد بدير في دور عبد الأحد يخرج من البحيرة حاملا سمكتين باللون الأحمر في يده، ويطلب من جودر أن يساعده على وضعهم غي إناء ليخبره أن هذا السمك من جنس الجن.

مسلسل جودر الحلقة 12..عبد الأحد ينجو من البركة ويفاجأ جودر بالسر الخفي

ويعد ذلك قام عبد الأحد بإخبار جودر بقصة الكنز المخفي والرصود ومربوط بجودر، كما أنه أخبره أنه هو المهدعني بحماية الكنز وفك الرصد الخاص به، ليتفاجأ جودر بما سمعه من عبد الأحد، ثم يطلب منه أن يذهب معه للمغرب حتى يقوم بتعليمه علم الروحانيات حتى يقوم بفك رموز كنز الشملدر في مسلسل جودر الحلقة 12، ثم أخبره بأنه سيعطيه ما يكفي والدته وزوجته من أموال طوال مدة سفره معه للمغرب، ووعده بأن يعطيه أموال كثيرة إذ استطاع فك الرموز.

ومن جانب آخر نجد شواهي جالسة مع أخوتها لتخبرهم بسر وميفية فك جودر لرموز ربط الكنز به في مسلسل جودر، لتخبرهم أن السر في شعر وأظافر عبد الأحد، إذ أنهم في الأصل بخور، عندما يتم حرقه في اقتران القمر يظهر أمام جودر الطريق لفك رموز كنز الشملدر، ثم أخبرت أخوتها أنها ستقوم باستغلال ذلك للسيطرة على الكنز فور فك رموزه.