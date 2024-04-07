مسلسل جودر الحلقة 12.. جودر يسافر المغرب مع عبد الأحد

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل جودر، أحداثا شيقة للغاية، بعد أن استطاع عبد الأحد ابن عبد الحق، الخروج من بركة قارون حي، عكس إخوته الذين بدأوا الطقوس بربط جودر لهم وإلقاءهم في البركة، لكنهم توفوا ولم يخرجوا منها، لكن استطاع أحمد بدير في دور عبد الأحد الخروج بعد جلب سمكتين من الجن من تلك البركة، لتساعده في استكمال طقوس فك جودر لرموز كنز الشملدر بمسلسل جودر الحلقة 12.

مسلسل جودر الحلقة 12.. الكنز وفك رموزه مربوط بجودر

وبعد أن استطاع عبد الأحد تنفيذ المهمة، طلب من جودر الذهاب معه للمغرب، بعد أن أخبره بكل شيء يخص الكنز، وبعد أنه أخبره أن الكنز وفك رموزه مربوط بجودر، وأنه هو الوحيد الذي يمكنه فك رموزه، ثم يطلب منه أن يتوجه معه للمغرب حتى يعلمه علوم الروحانيات التي تساعده على فك رموز الكنز في مسلسل جودر الحلقة 12.

وذهب جودر ليودع زوجته شروق ووالدته، ثم ذهب مع الشيخ عبد الأحد للمغرب حتى يفك رموز كنز الشملدر، وأثناء توجههما للمغرب على الدابة المسحورة التي تقطع الوقت في دقائق، جلسا ليرتاحا من الطريق، وأحضر عبد الأحد طعام طلبه جودر باستخدامه علم الروحانيات، ما جعل الأخير ينبهر.