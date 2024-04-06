الفصائل تكشف تفاصيل «كمين الزنة».. حول 9 من جنود الاحتلال الإسرائيلي لأشلاء

أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم عن تكبيد قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الآليات والأرواح بمدينة خان يونس، سواء في منطقة حي الأمل الذي قتل فيها 6 جنود أو منطقة الزنة التي وقع فيها جنود الاحتلال بكمين محكم نصب لهم.

تفاصيل كمين الزنة في خان يونس

الزنة هي منطقة حدودية تقع شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ودمرها الاحتلال بشكل مهول خلال الحرب، وانقطعت بلاغات المعارك فيها منذ فترة طويلة.

- بعد 6 أشهر على الحرب، وفي كمين نوعي مركب، أعلنت الفصائل الفلسطينية عن قتل 9 جنود وإصابة آخرين، واستهداف 3 دبابات من نوع ميركافا، وتفجير عبوات بقوات النجدة المتتالية، في الزنة شرق خانيونس.

- بدأ الكمين بإطلاق قذائف «الياسين 105» تجاه دبابات ميركافا، ثم إيقاع قوة الإنقاذ في كمين آخر وتفجير حقل ألغام بهم.

- فجرت الفصائل عبوة مضادة للأفراد بقوات الإنقاذ والنجدة والجنود الذين فرّوا من المكان وتحصنوا داخل منزل قرب المكان.

- الفصائل أكدت أن 9 جنود تحولوا لأشلاء خلال كمين الزنة، فيما أصيب عدد أخر.