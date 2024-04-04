وساطة مصر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لوقف إطلاق النار

لم تتوقف حتى الآن الجهود المصرية، للتوصل إلى هدنة إضافية في قطاع غزة، وطرحت القاهرة في ديسمبر 2023 رؤية متكاملة للخروج من الأزمة، حتى أن كل المفاوضات التي تمت بعد ذلك، تمت بناء على هذه الرؤية وفي ضوئها، واشتملت هذه الرؤية على عدد من المراحل، كل مرحلة فيها تتضمن هدنة إنسانية، وإدخال المساعدات لكل مناطق القطاع، وتبادل المحتجزين والأسرى، وانطلقت مصر بهذه الرؤية إلى مراحل أخرى، سواء ما يتعلق بعرضها على أطراف الأزمة، أو الذهاب بها إلى الوسطاء، بحسب المرصد «المصري».

الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار

احتضنت العاصمة المصرية، العديد من جولات المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بمشاركة كل من قطر والولايات المتحدة، واستقبلت القاهرة خلال الأشهر الـ6 الماضية، العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية للنقاش حول السبل الكفيلة بالتهدئة المؤقتة والتي تقود إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة، وتنفيذ أيضا التهدئة في الضفة الغربية.

في الوقت الحالي تحاول القاهرة إيجاد نقاط مشتركة بين حركات المقاومة وإسرائيل، فيما يتعلق ببنود اتفاق الهدنة المقترح، حيث توجد خلافات كبيرة بين حماس وإسرائيل، حول بعض التفاصيل والنقاط في مسار الهدنة، على غرار عودة السكان لمناطق الشمال، وأسماء الأسرى والمحتجزين الذين شملتهم الصفقة، ومسألة المراقبة والأنشطة الجوية على القطاع في ثنايا الهدنة.