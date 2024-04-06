رئيس جامعة حلوان يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية

شارك الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي شهد مشاركة واسعة من وزراء الحكومة، ورجال الأزهر والكنيسة، ونواب البرلمان والشيوخ، بالإضافة إلى سياسيين وإعلاميين ورموز مجتمعية.

مناسبة تقليدية مميزة تجمع مختلف طوائف المجتمع

وأشاد الدكتور قنديل بهذا الحفل الذي يُعد مناسبة تقليدية مميزة تجمع مختلف طوائف المجتمع، في إطار تعزيز التواصل المجتمعي والتلاحم الوطني خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على لمّ شمل المصريين كل عام في هذا الإفطار المميز، مما يبرهن على أن مصر وطن عظيم يجمعه الخير والسلام والمحبة.

رئيس جامعة حلوان: الشعب كله يقف خلف الرئيس

وصرَّح الدكتور السيد قنديل بأن الشعب المصري كله يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويولي ثقته الكاملة في توجيهاته وخطط التنمية الشاملة التي تسعى لجعل مصر في صدارة الأمم.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أنه على الرغم من التحديات الجسيمة التي تواجه بلادنا، فإن إرادة المصريين راسخة في السير نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، ونحن في المجتمع الجامعي نؤكد التفافنا الكامل حول القيادة السياسية، ونعمل بكل جهد لدعم جهود الدولة في كافة المجالات.

إننا على ثقة بأن مصرنا العظيمة ستواصل مسيرتها المشرّفة إلى القمة، بفضل حكمة قيادتنا ووحدة شعبنا وإرادته الصلبة في مواجهة كل التحديات.