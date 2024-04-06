برلماني: كلمة الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية رسمت أولويات الدولة

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكداً أنها كلمة لامست القلوب، ورسمت أولويات الدولة المصرية في المستقبل.

وأضاف «عبد العزيز» في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأن كلمة الرئيس التي تتزامن مع بداية ولاية الرئاسية الجديدة، حددت المسارات التي ستعمل عليها الدولة في المرحلة المقبلة، بداية من دعم القطاع الصناعي، والزراعي، ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم الرعاية الاجتماعية.

استمرار الحوار الوطني والسياسي والاقتصادي

وثمن «عبد العزيز»، تأكيد الرئيس على استمرار الحوار الوطني والسياسي والاقتصادي، لمُجابهة التحديات التي تواجه الوطن، وما طرأ على المنطقة من تغيرات تحتم علينا التوحد والصمود والتكاتف، والبعد عند التفرق والانشقاق.

وتابع «عبد العزيز»، أن حالة الألفة التي يحرص عليها الرئيس في تجميع ولم شمل الأسرة المصرية بكل طوائفه تأكيد على نواياه الخالصة والصادقة تجاه وطنه وشعبه.

برلماني: الرئيس مصر على دعم منظومة التعليم

وبين «عبد العزيز» أن إصرار الرئيس على الاستمرار في دعم منظومة التعليم والمنظومة الصحية يوضح بكل شك أننا نعيش مرحلة الحياة الكريمة بمسماه التي يجب أن نعيش فيها جميعاً.