قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس اتسمت بالصدق وتضمنت دعوة لاستمرار النقاش والحوار

قال المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اتسمت بالوضوح بالصدق والشفافية، وتضمن رسائل عديدة على رأسها إيمانه بضرورة استكمال الحوار الوطني وتأكيده على ضرورة استمرار النقاش حتى لو اختلفت الآراء، مُشيرا إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على استمرار الحوار الوطني يضع مسؤولية كبيرة على المُشاركين في الحوار، خاصة أن الحوار الوطني في مرحلته الثانية سيكون أمام مُهمة كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة

وأضاف «رزق»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على الخطوط العريضة لبرنامجه وخطته خلال الـ6 سنوات المقبلة، التي على رأسها بناء الإنسان المصري، بجانب توفير الحياة الكريمة اللازمة له وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي دائما في كل خطاباته يظهر حجم إيمانه بقدرات الشعب المصري، ويشكره دائما على وقوفه بجانب وطنه لمواجهة كافة التحديات ودعم قياداته السياسية في استكمال مشوار بناء الدولة.

الرئيس ركز على ضرورة إنجاح الحوار الوطني

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أننا أمام قيادة سياسية تعلم جيدا مكانة مصر، وضرورة أن تتصدر الدولة المصرية الأمم نظرا لتاريخها وحضارتها وشعبها الأصيل المدافع الأول عن وطنه، لافتا إلى أن الرئيس السيسي ركز في كلمته على ضرورة إنجاح الحوار الوطني والاهتمام بالتوصيات التي تخرج منه خاصة بعد توجيه الشكر لكُل المشاركين في الحوار على دورهم في إنجاح الجلسات، والخروج بنتائج مهمة تساهم في بناء الدولة المصرية ومواجهة التحديات الراهنة.

ولفت «رزق»، إلى أن استمرار نجاح الحوار في مرحلته المقبلة لا يخص الحكومة أو مجلس الأمناء والمشاركين فيه وفقط بل هو يخص الدولة بأكملها ولا يستثنى أحدا، وهو الأمر الذي يستوجب التكاتف حتى يتم التغلب على كل التحديات المطروحة، مؤكدا أن الحوار الوطني سيكون في صورة مختلفة، والدولة المصرية جادة في تنفيذ التوصيات التي تخرج من جلسات الحوار، مؤكدًا ضرورة أن يشمل الحوار مجالات أخرى سواء علمية أو دينية أو معرفية لتساهم في دعم خطط الدولة لبناء الإنسان المصري.