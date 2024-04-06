«اقتصادية النواب»: الرئيس السيسي حريص على استكمال الحوار الوطني

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني يعتبر أحد مكاسب حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث سبق وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2022 عن إطلاق حوار مجتمعي يضم كافة فئات المجتمع الوطنية لإجراء حوار مجتمعي شامل حول مختلف القضايا.

وأشار القطامى، إلى أن حفل إفطار الأسرة المصرية أصبح من الثوابت التي رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، وإعلان الرئيس خلال الحفل اليوم، أن الحوار الوطني حالة بدأت في أبريل من عام 2022، متابعا: الدكتور ضياء رشوان قدم لي مخرجات عبارة عن 90 توصية، يؤكد أن الرئيس يهتم جيدا بالحوار الوطني ومخرجاته ويضعه نصب عينيه.

اهتمام القيادة السياسية بالفئات البسيطة

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي تطرقت أيضا لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، قائلا: «إنه وعلى الرغم من جسامة التحديات التي واجهناها إلا أن إرادة المصريين علت عما سواها ونفذت إرادتهم و أحلامهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية، وهو ما يعكس أيضا اهتمام القيادة السياسية بالفئات البسيطة، والاهتمام باستكمال بناء الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030».

الحوار الوطني حالة فريدة سيكون لها دور كبير

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار الوطني حالة فريدة سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة في الوصول لحلول جذرية للعديد من القضايا، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي بناء على مخرجات نتيجة نقاشات مثمرة لكل فئات المجتمع بمختلف أطيافهم وإعلاء المصلحة العامة والوطنية للدولة المصرية.