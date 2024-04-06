«الجيل»: كلمة الرئيس السيسي اليوم أكدت تكاتف المصريين لمواجهة التحديات

أعرب ناجي الشهابي، رئيس الحزب العربي الديمقراطي، عن سعادته الغامرة بالمشاركة في إفطار الأسرة المصرية الذي يقام في حضرة الرئيس عبدالفتاح السيسي كل عام، مشيدًا بحضور نخبة من الشخصيات الوطنية المرموقة من مختلف المجالات.

أجواء اتسمت بالود والانسجام

وأشار «الشهابي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن أجواء الإفطار اتسمت بالود والانسجام، حيث حرص الحاضرون على تبادل الحديث حول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن، مؤكدًا على أهمية التمسك بقيم التنمية والإصلاح الاقتصادي، ودعم المشروع الوطني، ومكافحة الفساد بكل أشكاله.

أهمية الوحدة الوطنية

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على مشاركة الحضور في الإفطار، مما أضفى على الحدث أجواءً مميزة من التواصل والتفاعل، مشيرًا إلى أن كلمات الرئيس أكدت على أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف بين أبناء الشعب المصري لمواجهة التحديات وتحقيق طموحات الوطن.

وأشاد رئيس الحزب بجهود الرئيس السيسي في مختلف المجالات، مؤكدًا أن مصر تسير على طريق التقدم والازدهار بفضل قيادته الحكيمة.