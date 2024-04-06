المركز الثقافي الكوري بالقاهرة ينظم إفطارًا جماعيًا بمشاركة 30 من الأيتام

نظم المركز الثقافي الكوري في القاهرة، حفل إفطار ويومًا ثقافيًا كوريًا، بمشاركة نحو 30 من أبناء دور رعاية الأيتام، بالتزامن مع الاحتفال بيوم اليتيم.

ووفق بيان صادر عن سفارة كوريا الجنوبية في القاهرة، اليوم السبت، استمتع المشاركون بتجربة الزي الكوري التقليدي (هانبوك)، والتعرف على أهم الأطباق الكورية، فضلاً عن ممارسة عدد من الألعاب الكورية التقليدية، والمشاركة في ورشة عمل لتصنيع فانوس رمضان. وفي نهاية الاحتفالية تم تقديم هدايا تذكارية لجميع المشاركين.

تنظيم حفل إفطار بحضور عدد من الطلاب

وكانت سفارة كوريا الجنوبية نظمت حفل إفطار بمنزل السفير الكوري في المعادي، كيم يونج هيون، الذي حضره عدد من طلاب قسم اللغة الكورية وآدابها في جامعة عين شمس، بالإضافة إلى الداعمين الرقميين لمصر وكوريا لعام 2024.

رمضان كفرصة للناس لاحتضان اختلافاتهم

وشدد سفير كوريا الجنوبية على التزامه بتعزيز الصداقة والتفاهم بين أفراد المجتمع، مؤكدًا على أهمية رمضان كفرصة للناس لاحتضان اختلافاتهم وزرع روابط الصداقة والحب التي تتجاوز أي حواجز، وجرى تقديم مجموعة من الأطباق الكورية مثل البولجوجي والكيمباب وفطائر الجون المقرمشة إلى جانب الطعام المصري.