مفتي الجمهورية: على المسلم أن يبدأ عهد جديد مع الله في رمضان ويحافظ عليه

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمٌنكر، والصيام يُقوي إرادة المٌسلم ويٌعينه للبعد عن المحرمات والمُخالفات، والصدقة تُعالج شراهة النفس وطمعها في كنز المال، وتٌزيد الألفة في قلوب الفقراء تجاه من يحسن إليه.

مفتي الجمهورية: المسلم الحق من يبدأ مع الله عهدا جديدا

وأضاف علام، خلال فضائية «الناس»، أن المٌسلم الحق من يبدأ مع الله عز وجل عهدًا جديدًا، في شهر رمضان المبارك، ويٌحافظ على هذا العهد الذي بدأه مع الله في شهر رمضان بقية حياته، ولا ييأس من رحمة الله، بسبب معاصي أو ذنوب اقترفها، فإن مغفرة الله في هذا الشهر المبارك أو غيره تسع الجميع.

.

المفتي: نوع الله الأسباب التي تؤدي إلى المغفرة

وتابع: «نوع الله عز وجل الأسباب التي تؤدي إلى المغفرة، ليدرك كل امرئ ما تيسر له من السبل، للجوء إلى الله عز وجل، ولا حد لفضل الله عز وجل، وإذا خرج المسلم من رمضان وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قبل توبته، فإن ذلك يدفعه للحفاظ على هذه الصفحة».