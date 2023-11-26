سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: التبادل الثقافي يعزز شراكتنا مع مصر

أعرب السفير الكوري الجنوبي في مصر كيم يونج هيون، عن سعادته وفخره بتعينه سفيرًا لبلاده في مصر، إذ يمتزج عبق التاريخ والحضارة مع الثقافة والفنون الثرية، لافتًا إلى أن الأعمال السينمائية والدرامية الكورية تشهد إقبالا كبيرًا في مصر.

وجاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات القافلة الثقافية التي نظمها المركز الثقافي الكوري في محافظة الإسكندرية، وذلك على هامش عروض ليالي السينما الكورية التي تستضيفها سينما رنيسانس، وتضمنت معرضًا للواقع الافتراضي لأهم المعالم السياحية في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تجارب ثقافية متنوعة مثل تجربة الطعام الكوري والملابس الكورية التقليدية (هانبوك)، وتجربة الكتابة باللغة الكورية، والألعاب الكورية التقليدية.

شعبية متزايدة لتي تحظى بها الثقافة الكورية في مصر

وأضاف سفير كوريا، أنه يشعر بسعادة غامرة بسبب الشعبية المتزايدة التي تحظى بها الثقافة الكورية في مصر، قائلًا: «إنني على قناعة بأن التفاعلات بين شعبينا ستسهم بقوة في تعزيز الصداقة والتعاون من خلال تعزيز التفاهم المتبادل».

من جهتها، قالت الدكتورة إيناس دياب، مديرة مركز الحرية للإبداع، إنَّ السنوات الأخيرة شهدت تطورًا هامًا في العلاقات بين مصر وكوريا، من خلال تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة مثل المعارض الفنية والعروض الموسيقية والرقصات التقليدية مما يسهم في تبادل الثقافات وتعميق التفاهم بين الشعبين.

الأفلام والدراما التليفزيونية الكورية حققت شعبية متزايدة في مصر

وأشارت مديرة مركز الحرية للإبداع، إلى أنَّ الأفلام والدراما التليفزيونية الكورية حققت شعبية متزايدة في مصر، كما تشهد السياحة بين مصر وكوريا زيادة ملحوظة حيث يزور الكوريون مصر لاستكشاف المعابد القديمة والآثار التاريخية.

وتتواصل عروض ليالي السينما الكورية في الإسكندرية، إذ سيجري اليوم عرض فيلم «بوري» في الرابعة عصراً وفيلم «الارتداد» في السابعة مساءً.