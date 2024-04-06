الشرطة الإسرائيلية تقمع المظاهرات أمام منزل نتنياهو

قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين في تل أبيب، واعتقلت 3 آخرين في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمنطقة قيسارية مساء اليوم السبت.

تظاهر آلاف الأفراد في تل أبيب

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا، للمطالبة بانتخابات مبكرة، والإفراج عن المحتجزين في غزة، بحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الجرائم الإسرائيلية المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يتعرَّض لجرائم مستمرة، وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية تجاه الشعب الفلسطيني، وتم إسقاط أكثر من 33 ألف شهيد فلسطيني حتى الآن، أكثرهم من الأطفال والسيدات.