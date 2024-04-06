ماذا حدث للأرض قبل مليار سنة؟.. لغز العوالم المفقودة

على مدار عقود، شكلت العوالم المفقودة لغزًا محيرا، ولهذا السبب تزاداد عمليات البحث حولها، وبينما يزداد البحث تم الوصول إلى بقايا عالم ضائع؛ يُظهرشكل من أشكال الحياة الغامضة التي ازدهرت على الأرض منذ حوالي 1.6 مليار سنة، وربما تكون أقدم نسخة للسلالة التي أنتجت في نهاية المطاف النباتات والحيوانات، بما في ذلك البشر.

مخلوقات تعود لـ مليار عام من تاريخ الأرض

منذ فترة تم اكتشاف مخلوقات مجهرية تسمى «الكائنات الحية البروتوستيرولية» في الصخور الأسترالية القديمة تسد فجوة كبيرة في فهمنا للتطور المبكر لحقيقة الكائنات الدقيقة، وهي عائلة تضم جميع أشكال الحياة ذات الخلايا النووية؛ وازدهرت هذه الكائنات في الموائل المائية عبر كوكبنا قبل حوالي مليار سنة من ظهور الحيوانات والنباتات، لكنها تمكنت من البقاء مخفية في السجل الأحفوري حتى الآن.

قال بنجامين نيترشيم، عالم الأحياء الجيولوجية في مركز علوم البيئة البحرية بجامعة بريمن: «توضح النتائج التي توصلنا إليها أن معظم أشكال الحياة التي كانت موجودة على الإطلاق قد انقرضت الآن، وبالتالي يتم تجاهلها في كثير من الأحيان، في حين أن هذه الكائنات ربما لعبت أدوارًا مهمة في تطور الحياة المعقدة وربما شكلت النظم البيئية لجزء كبير من تاريخ الأرض» وفق مجلة «ساينس».

لعقود من الزمن، عمل العلماء على الكشف عن جذور سلالتنا والكائنات التي سبقتنا على الأرض من خلال البحث في الحفريات التي تعود إلى الفترة التي بدأت قبل حوالي 1.7 مليار سنة واستمرت مليار سنة، إلى أن أكتشف العلماء الكائنات الحية السابقة التي تدل على وجود عالم مفقود سبق وجود الإنسان بعقود طويلة، وقد يكون أكثر تطورًا من عالمنا الحالي لكنه اختفى بطريقة ما.

والكائنات الدقيقة الموجودة في الحفريات التي توصل إليها العلماء، مكنتهم من اكتشاف الستيرول الأولي في الصخور ويعود تاريخها إلى أكثر من 1.6 مليار سنة، وهذه الجزيئات تعتبر المراحل الأولى من تطور النواة والكائنات الحية الدقيقة التي لم تمتلك بعد مسارًا كاملاً للتخليق الحيوي، ما يجعلها شاهدًا على عالم ضائع من مخلوقات كانت منتشرة على نطاق واسع وربما وفيرة خلال منتصف عمر الأرض.

وكان أحد الألغاز العظيمة في علم الأحياء الجيولوجية هو غياب الستيرول الأحفوري السابق ذكره في جميع الصخور الأقدم من كاليفورنيا، وقال نيترشيم وهو أحد الباحثين في تاريخ هذه المخلوقات الدقيقة:«800 مليون سنة وقت مبكر من التاريخ التطوري، قد تكون المواد الوسيطة قصيرة العمر في التخليق الحيوي للستيرول منتجات نهائية كاملة الوظائف، لذلك تساءلنا عما إذا كان من الممكن الحفاظ على مثل هذه الستيرول البدائية في هذه الطبقات الأقدم».

قد تكون الكائنات الحية البروتوستيرولية المكتشفة هي الأسلاف المباشرة للنواة الحديثة، بما في ذلك البشر.